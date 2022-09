Tanktourismus: Sprit in Österreich wird ab Samstag teurer

Tanktourismus nach Österreich ist ab Samstag weniger lukrativ. Der österreichische Automobilclub ARBÖ rechnet damit, dass der Benzin- und Dieselpreis in Österreich auf einen Schlag um 8 Cent steigt.

CO2-Steuer in Österreich ab 1.Oktober

Grund dafür ist die CO2-Steuer, die ab 1. Oktober fällig wird und komplett auf den Benzinpreis durchschlägt. Derzeit kostet der Liter Benzin in Österreich durchschnittlich 1,66 Euro, der Liter Diesel 1,91 Euro. In Deutschland kostet der Liter Benzin derzeit gut 1,90 Euro, das sind etwa 25 Cent mehr als in Österreich, für Diesel sind derzeit knapp 2 Euro zu zahlen.

Der österreichische Automobilclub rechnet deshalb damit, dass vor allem Tankstellen an der Grenze in dieser Woche noch einen ziemlichen Ansturm erleben könnten. Dass dann in Einzelfällen Benzin und Diesel ausgehen, sei möglich.