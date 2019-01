Tankstellenunfall: Autofahrerin rammt Zapfsäulen

Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag an einer Tankstelle in Bad Füssing im Landkreis Passau gegen mehrere Zapfsäulen gekracht. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt.

Fatale Verwechslung

Der Mitteilung zufolge kamen bei dem Unfall gleich mehrere unglückliche Umstände zusammen: Zuerst wollte die Frau zum Tanken rückwärts an die Tanksäule fahren, touchierte dabei aber zwei Fahrräder. Als sie das bemerkte, wollte sie anhalten, verwechselte aber bei ihrem Automatik-Pkw Gas und Bremse, beschleunigte und prallte heftig gegen die Zapfsäulen.

Kein Sprit ausgelaufen

Die Tankanlage schaltete sich sofort automatisch ab. Anschließend sicherte die Feuerwehr die Tankstelle. Kraftstoffe liefen nicht aus, laut Polizei entstand aber ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.