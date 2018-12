Tankstellenüberfall und Entführung: Acht Jahre Jugendstrafe

Die beiden Schweinfurter hatten im Januar 2018 in Schweinfurt zunächst zwei Tankstellen überfallen und dabei knapp 1.500 Euro erbeutet. Wenige Tage später entführten sie einen 35-jährigen Mann in Schweinfurt. Er wurde von ihnen mit einem Messer gezwungen, sie mit seinem Auto von Schweinfurt nach Aachen zu fahren. Um für die Fahrt genügend Geld zu haben, zwangen sie den 35-Jährigen noch 100 Euro an einem Geldautomaten abzuheben. Nach sieben Stunden in ihrer Gewalt ließen die Entführer ihr Opfer in Aachen frei.

Weitere Überfälle auf dem Weg

Im Laufe ihrer weiteren Flucht über Aachen in die Niederlande begingen die beiden Schweinfurter einen räuberischen Ladendiebstahl in Eschweiler. Kurz darauf überfielen sie eine Tankstelle in Würselen und erbeuteten Bargeld. Am 24. Januar konnten die beiden Schweinfurter in den frühen Morgenstunden in Heerlen von der niederländischen Polizei festgenommen werden.

Forderung der Staatsanwaltschaft

Mit den Urteilen blieb das Gericht unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die hatte in ihren Plädoyers für die beiden Jugendstrafen von acht Jahren und vier Monaten und von acht Jahren und sechs Monaten gefordert. Ihre Verteidiger wollten für die beiden maximale Jugendstrafen von sieben Jahren und drei Monaten bzw. sieben Jahre und vier Monate erreichen. Vorausgegangene Strafen wurden vom Gericht in eine Einheitsjugendstrafe gefasst.