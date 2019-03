vor 41 Minuten

Tankstellenüberfall in Rain: Polizei sucht Täter

Die Täter kamen in den frühen Morgenstunden, sie waren mit Brecheisen und Hammer bewaffnet: In Rain haben laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Unbekannte eine Tankstelle an der B16 überfallen.