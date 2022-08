Tankstellenüberfall in Passau: Täter weiter auf der Flucht

Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann, der am Dienstagabend eine Tankstelle in Passau überfallen hat. Laut einem Sprecher im Polizeipräsidium Niederbayern sind noch keine Hinweise auf den Täter eingegangen. Kurios: Es war der dritte Überfall auf eine Agip-Tankstelle in Passau in den vergangenen sechs Monaten.

Täter mit Messer bewaffnet

Der Täter im letzten Fall kam am Dienstag gegen 19.20 Uhr mit einem Messer bewaffnet in den Kassenraum der Tankstelle in der Spitalhofstraße, forderte Bargeld und konnte mit mehreren Hundert Euro Bargeld zu Fuß flüchten. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb unverletzt.

Man hoffe immer noch auf Hinweis von Zeugen, so ein Sprecher der Polizei zum BR. Die Beschreibung des mutmaßlichen Täters: Er war etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Kapuzenjacke und einer hellen Hose. Die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen. Außerdem trug er einen medizinischen Mundschutz und hatte eine Bauchtasche um die Schulter hängen.

Kein Zusammenhang mit anderen Fällen

Es ist bereits der dritte Überfall auf eine Agip-Tankstelle in Passau. Im Februar und März war Agip in der Neuburger Straße zwei Mal Ziel eines Räubers. Der mutmaßliche Täter konnte nach dem zweiten Überfall festgenommen werden. Er sitzt seitdem im Gefängnis. Einen Zusammenhang mit dem Überfall in dieser Woche sieht die Polizei dementsprechend nicht.