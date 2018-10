Tankstellenüberfall: Frauen schlagen Räuber in die Flucht

An der B20 in Pilsting hat am Montagmorgen ein Unbekannter versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte er zwei Frauen, die in der Tankstelle arbeiteten, mit einem Messer.

Räuber flüchtete ohne Beute

Der Räuber betrat den Kassenraum kurz nach 3 Uhr. Den Angaben zufolge versuchte er, in Richtung einer der Frauen zu stechen. Die beiden Beschäftigten wehrten sich jedoch heftig und schlossen sich schließlich unverletzt in einer Toilette ein. Der Räuber flüchtete anschließend ohne Beute.

Die Großfahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. In der Nähe der überfallenen Tankstelle verläuft auch die A92 München-Deggendorf.

Beschreibung des Täters

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Klein (rund 160 Zentimeter), bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit einer ärmellosen Jeansjacke darüber, einer dunklen Hose und schwarzen Stiefeln. Das Gesicht war mit einer schwarzen Maske verdeckt. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Kriminalpolizei Landshut bittet um Hinweise.