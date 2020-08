Tankstellenüberfall A93: Tatverdächtiger offenbar gefasst

Der Mann, der dringend tatverdächtig ist, vergangenen Mittwochmorgen an der A93-Raststätte Waldnaabtal Ost einen bewaffneten Raubüberfall verübt zu haben, ist offenbar gefasst.

Beute: Zigaretten und Geld

Wie das Landespolizeipräsidium Saarland am Montag mitteilt, konnte der Mann bei einem Polizeieinsatz in Belgien festgenommen werden. Der 32-Jährige wird laut Polizei dringend verdächtigt, den Kassierer der Tankstelle an der Raststätte mit einer Waffe bedroht und Zigaretten und eine Geldkassette erbeutet zu haben.

Unfallbeteiligter ebenfalls bedroht und beklaut

Auf der Flucht verursachte der Täter in einem Kreisverkehr auf der B299 bei Mitterteich einen Unfall. Als ein anderer Autofahrer ihm helfen wollte, bedrohte er diesen ebenfalls mit einer Waffe, raubte ihm sein Auto und fuhr mit diesem davon.

Tatverdächtiger aus dem Raum Saarbrücken?

Anhand von Bildern einer Überwachungskamera und weiterer Ermittlungen hatte die Polizei schnell den Verdacht, dass es sich um einen Mann aus dem Raum Saarbrücken handelt, der dort wegen weiterer Raubdelikte und Brandstiftung bereits gesucht worden war.

Mehr Einzelheiten am Dienstag

Die sofort eingeleitete Großfahndung blieb jedoch zunächst ohne Erfolg. Zuerst war vermutet worden, der Tatverdächtige könnte nach Tschechien geflüchtet sein, weshalb die dortige Polizei in die Fahndungsmaßnahmen miteinbezogen war. Genauere Einzelheiten zu seiner Verhaftung in Belgien will die Polizei aller Voraussicht nach am Dienstag bekanntgeben.