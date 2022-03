Tankstellenraub in Bamberg: Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend hat ein unbekannter Täter in Bamberg eine Tankstelle ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der Mann dabei einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

Raubüberfall in Bamberger Tankstelle

Gegen 19.15 Uhr habe der Maskierte die Tankstelle in der Moosstraße betreten. Mit einem Messer in der Hand habe er dann vom Kassierer Bargeld gefordert. Mit der Beute floh der Täter in Richtung der Armeestraße. Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein, auch ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Täter – ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen nach Tankstellenraub

Der Täter war rund 1,85 Meter groß, trug eine Brille und hatte eine kräftige Figur. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, einen dunklen Kapuzenpulli, eine ausgewaschene blaue Jeans und dunkle Schuhe. Außerdem hatte er eine schwarze Tasche bei sich. Die Polizei sucht Zeugen.