Tankstellenräuber weiter flüchtig – Polizei bittet um Hilfe

Ein Unbekannter hat in den frühen Samstagmorgenstunden eine Tankstelle in Erlangen überfallen. Der Täter ist nach wie vor flüchtig, teilt die Polizei am Montag mit. Demnach betrat der Maskierte um etwa 3.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Werner-von-Siemens-Straße.

Maskierter wohl mit Messer bewaffnet

Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld und hielt dabei einen länglichen Gegenstand – vermutlich ein Messer – vor, heißt es. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in nördlicher Richtung. Er erbeutete mehrere Hundert Euro und diverse Tabakwaren. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen ist der Täter weiter auf der Flucht.

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er war mit einer dunkeln Jacke und dunkler Hose bekleidet und mit Kapuze und buntem Tuch maskiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.