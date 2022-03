Tankstellenbetreiber zu Preisen: "Wir können nichts dafür!"

Ein humoristisches Foto macht derzeit im Internet die Runde. Darauf zu sehen: Ein vermeintlicher Tankstellenbetreiber, komplett in goldenes Gewand gehüllt, behangen mit vielen dicken Goldketten. Die Überschrift: "Tankstellenbesitzer momentan so…!" Wirklich lachen kann Tankstellenbetreiber Kai Beierl darüber nicht. Der 41-Jährige ist seit drei Jahren Chef der Tankstelle in der Nürnberger Brettergartenstraße. Es ist sein Traumjob. Schon als kleiner Junge hat er seinem Vater an einer Autobahntankstelle in Feucht geholfen. Die Beierls sind quasi eine Tankstellenbetreiber-Dynastie. "So eine schlechte Stimmung wie derzeit hatten wir noch nie", meint Beierl.

Nicht der Tankstellenbetreiber profitiert von hohen Spritpreisen

Solche Witze sind leider gefährlich, weil tatsächlich manche Leute denken, so Beierl, "dass wir Tankstellenbetreiber derzeit große Gewinne einfahren." Das stimme aber definitiv nicht. "Wir werden für den Liter bezahlt", betont der Tankstellenbetreiber. Wie hoch der Preis für diesen Liter sei, spiele für seinen Verdienst letztlich keine Rolle. Der hohe Spritpreis sei eher ein Nachteil. Die Kunden hielten sich zurück, es tanke wirklich nur noch, wer unbedingt müsse. Oft auch nur in überschaubaren Mengen.

Weniger Verkauf im Tankstellen-Shop

Die hohen Spritpreise machen sich auch deutlich beim Abverkauf im Tankstellenshop, dem eigentlichen Kerngeschäft, bemerkbar. "Die Regale sind voll", sagt Beierl, bis auf das Salatöl, das ist weg. Wer an der Zapfsäule schon so tief in die Tasche greifen müsse, habe kein Geld mehr für Snacks, Autopflegemittel oder Kuscheltiere. Die Kunden seien verständlicherweise sparsamer geworden. Die Kunden an der Zapfsäule zeigen wenig Verständnis für die hohen Spritpreise, man fühle sich ausgenutzt, sagt ein Restaurantbetreiber aus Nürnberg.

Taxi-Fahrer überlegt Job aufzugeben

Er müsse berufsbedingt Auto fahren, mit dem Benzin sei es das gleiche wie mit den Lebensmitteln. Alles werde künstlich teurer gemacht. Ein Stammkunde, ebenso aus Nürnberg, fragt sich, warum es in anderen Ländern wie Österreich oder Tschechien viel billiger sei. Der Staat halte hier unnötigerweise die Hand auf, denn noch seien ja genug Reserven vorhanden. Ein Taxifahrer äußert an der Zapfsäule seine Ängste, er überlege bereits, seinen Job aufzugeben beziehungsweise in Kurzarbeit zu gehen. Er könne den hohen Spritpreis nicht einfach eins zu eins an seine Kunden weitergeben.

Rabattaktion in der Waschstraße

Im eigenen Interesse hofft Tankstellenbetreiber Kai Beierl, dass die Preise bald wieder sinken. Leider könne er auch nicht in die Kristallkugel sehen, ob und wann dies der Fall sei. Er versuche, sein Geschäft – so gut wie möglich – am Laufen und die Kunden bei Laune zu halten. Diese Woche zum Beispiel mit einer Rabattaktion in der Autowaschstraße. Zwei Euro billiger als sonst. Das wissen durchaus vor allem die Stammkunden zu schätzen. Ein bisschen Geduld in der Autoschlange ist da schon gefragt. Kai Beierl versüßt die Wartezeit mit kostenlosen Pralinen. Kundenservice. Wenigstens ein kleines Trostpflaster bei den horrenden Spritpreisen.