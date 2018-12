Tankstellen-Räuber und Entführer in Schweinfurt vor Gericht

Den beiden 20 und 21 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, dass sie Anfang Januar zunächst eine Agip-Tankstelle in Schweinfurt überfallen und dabei einen Angestellten mit einem Werkzeug bedroht haben. Laut Staatsanwaltschaft hielt einer der Täter den Kassierer in Schach, während der andere in die Kasse griff, 480 Euro Bargeld raubte und außerdem Zigaretten im Wert von 60 Euro mitgehen ließ.

Mit Messer zum Fahren gezwungen

Anschließend sollen die beiden Angeklagten zu Fuß geflohen sein, um vier Tage später eine Tankstelle im Schweinfurter Gewerbegebiet Hainig zu überfallen. Dort, so der Vorwurf, hätten die maskierten Männer eine Angestellte mit einem Messer bedroht und 1.000 Euro aus der Kasse geraubt. Zwei weitere Tage später sollen sie dann einen 35-jährigen Mann in Schweinfurt entführt haben. Dieser sei nach Angaben des Gerichts frühmorgens mit einem Messer gezwungen worden, die Angeklagten mit seinem Auto von Schweinfurt nach Aachen zu fahren. Dabei hätten die Männer das Entführungsopfer auch gezwungen, 100 Euro an einem Geldautomaten abzuheben.

Flucht über die Niederlande

Laut einem Gerichtssprecher befand sich der Mann rund sieben Stunden in der Gewalt der Entführer, ehe sie ihn in Aachen frei ließen. Im Laufe ihrer weiteren Flucht über Aachen in die Niederlande sollen die beiden Schweinfurter noch einen räuberischen Ladendiebstahl in Eschweiler begangen und eine weitere Tankstelle in Würselen überfallen haben. Wenige Tage später nahm die niederländische Polizei die Angeklagten in Heerlen fest.

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Die beiden Angeklagten werden aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht.