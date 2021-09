Tankstellen in Bayern: Viel Ärger mit Maskenverweigerern

Für Behice Bayraktar, eine Tankstellen-Betreiberin in Nürnberg, ist es in täglicher Kampf: Jeden Tag kommen Kunden herein, die ihre Maske nicht aufsetzen wollen. Es ist für die Kassierer mittlerweile Alltag geworden. Die Stimmung sei sehr aggressiv, erzählt Behice Bayraktar.

Oft seien es nicht nur kleine Auseinandersetzungen. Sie und ihre Mitarbeiter würden regelmäßig bedroht und beleidigt, erzählt sie. "Es geht massiv unter die Gürtellinie." Und es seien klare Drohungen. Oft helfe nur noch, mit der Polizei zu drohen. Laut eines Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken habe es aber bis jetzt noch keine massiven Übergriffe auf Tankstellen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen gegeben.

Zum Artikel "Nach Mord wegen Maskenpflicht: Berliner Politik in Sorge"

Schüsse auf Tankstellen-Kassierer

Dass ein junger Kassierer an einer Tankstelle in Rheinland–Pfalz nun erschossen wurde, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen hat, schockiert Behice Bayraktar und ihre Mitarbeiter. Ein Mord, weil man einfach die Maske nicht aufsetzen will?. Behice Bayraktar hat das Gefühl, die Maskenverweigerer lassen ihren Frust an den Tankstellen-Kassierern aus.

"Ich habe da echt große Angst bekommen. Ich bin fassungslos und natürlich habe ich auch Angst um meine Mitarbeiter, um uns alle." Behice Bayraktar

Ein Problem für ganz Bayern

Derartige Probleme kennt Günter Friedl gut. Er hat nicht nur selber eine Tankstelle in München, er ist auch der Präsident des bayerischen Tankstellengewerbes beim KfZ-Verband Bayern. "Auch wir werden Opfer von tätlichen Übergriffen. Das war und ist bei uns leider Standard", sagt er im Gespräch mit BR24. Rund 1.000 Tankstellen sind im Verband organisiert.

Immer wieder hört er Berichte von Mitgliedern, die von Maskenverweigerern angegangen werden. "Das Verständnis der Kunden (für die Corona-Maßnahmen, Anm. der Redaktion) ist praktisch null", sagt er. Den Unmut der Bevölkerung kriegen dementsprechend die ab, "die an der Front stehen". Viel raten kann er seinen Mitgliedern aber nicht. Nur: deeskalieren und durchhalten

Viele Stammkunden halten sich an die Maskenpflicht

Regelmäßig erneuert Tankstellen-Betreiberin Behice Bayraktar in Nürnberg ihre Hinweisschilder. Sie erklärt auch nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie, dass die Maske getragen werden muss. Die Problem-Kunden aber provozieren die Kassierer weiter. "Die drohen dann damit, dass sie ohne zu zahlen wegfahren. Wir können dann nur erwidern, dass wir in dem Fall die Polizei rufen werden", so Bayraktar. Das würde dann meist doch helfen. Zumindest solange, bis der nächste kommt.