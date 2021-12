Tankstelle statt Weihnachtsmarkt - Der "Mandelhans" muss kämpfen

Ein Viertel seines Jahresumsatzes macht Markus Kaiser eigentlich auf dem Christkindlmarkt in München mit seinen gebrannten Mandeln. Doch die Pandemie zwingt ihn in die Knie. Auch dieses Jahr muss er kämpfen - um Umsatz und um seinen Stand "Zum Mandelhans".

Tankstelle statt Weihnachtsmarkt

Nicht vor der schönen Kulisse des Münchner Rathauses mit dem riesigen Christbaum steht er heuer, sondern auf einem Tankhof in Sauerlach in der Nähe von Holzkirchen. Die Absage des Oktoberfests und der Weihnachtsmärkte letztes Jahr waren bereits ein knallharter Einbruch für sein Geschäft. Nun wurde kurzfristig auch noch der Münchner Christkindlmarkt abgesagt. Der "Mandelhans" hatte auf das Weihnachtsgeschäft gebaut, seinen Verkaufsstand mit zwei Mandelmaschinen bereits aufgestellt. Der Geschäftsmann ist geschockt: "Als die Absage kam, war es natürlich ein riesengroßes Loch, in das man gefallen ist. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht gewusst, was wird - also, wie es weitergeht." Doch es muss weitergehen - irgendwie. Er muss an die Zukunft denken.

Neuanfang - alles viel kleiner

Der gelernte Konditor hat vor einem Vierteljahrhundert das Geschäft seines Vorgängers übernommen. Es lief erfolgreich. In Spitzenzeiten waren er und seine 14 Mitarbeiter auf 50 Volksfesten und anderen Veranstaltungen im Jahr unterwegs. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sich Kaiser ganz neu aufstellen. Er ist in eine kleinere Wohnung gezogen, nur noch drei Mitarbeiter sind ihm geblieben. Alle anderen haben ihren Job verloren.

Weniger Arbeit, aber mehr Zeit für das Leben

Markus Kaiser versucht, das Positive für sich zu sehen: "Ich habe die letzten Jahre fast 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche nur für dieses Geschäft gelebt und habe eigentlich das Leben vergessen." Es sei ihm kaum noch möglich gewesen, "nein" zu sagen, erzählt der Mandelverkäufer. Er habe einfach immer alle Möglichkeiten und Angebote angenommen. Dieses Jahr sei alles anders. Kaiser hat viel Zeit und Ruhe. Doch natürlich hofft er sehr für sich und seine Mitarbeiter, dass es nächstes Jahr wieder mehr zu tun gibt.

"Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die Weihnachten widerspiegelt: dass man sagt, man nimmt sich Zeit für seine Nächsten. Heuer werden wir dazu gezwungen. Und das nehmen wir auch so an. So schlimm wie das alles ist - es hat es auch alles seine positiven Seiten." Markus Kaiser, Standlbetreiber "Zum Mandelhans"