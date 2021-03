Tankstelle mit "Hypercharger": Schneller E-Autos laden in Coburg

In Coburg ist eine Tankstelle für E-Autos mit einem ersten sogenannten "Hypercharger" in Betrieb genommen worden. An dieser etwa 200.000 Euro teuren Schnellladesäule können E-Autos, je nach Kapazität, mit bis zu 300 Kilowatt (kW) und somit deutlich schneller als an herkömmlichen Ladesäulen geladen werden.

Strom stammt aus Wasserkraftanlagen

Mit dieser Technik seien die Städtische Werke Überlandwerke Coburg (SÜC) richtungsweisend unterwegs, sagte Wilhelm Austen, Geschäftsführer der SÜC, dem Bayerischen Rundfunk. Der Strom für die Ladesäule stamme aus "grünem" Wasserkraftstrom, so Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD).

60 Lademöglichkeiten für E-Autos in Coburg

An der Schnellladesäule kann ein Fahrzeug mit maximal 300 kW, oder zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit maximal 150 kW geladen werden. Die Maximalleistung von 300 kW könnten bislang aber nur wenige Wagen aufnehmen. Die E-Tankstelle befindet sich im Süden Coburgs an der Wassergasse 17.

Lademöglichkeit für große Elektrofahrzeuge

Darüber hinaus besonders: Die Stromtankstelle sieht aus wie eine gewöhnliche Tankstelle und geht weit über die bislang üblichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge hinaus. Sie ist zum einen überdacht, zum anderen mit WLAN, Verpflegungsautomaten und Toiletten ausgestattet.

Mit einer Durchfahrtshöhe von mehr als vier Metern können hohe Kastenwagen und E-Lastwagen die Station nutzen. In Coburg betreibt die SÜC rund 20 weitere Ladestationen für E-Fahrzeuge. Insgesamt gibt es rund 60 Lademöglichkeiten in Coburg.