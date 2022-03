Überfall in Bamberger Tankstelle: Großfahndung nach dem Täter

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bamberg fahndet die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Der etwa 1,80 Meter große Mann habe am Dienstagvormittag die Tankstelle in der Coburger Straße betreten und Geld gefordert, teilte die Polizei auf Nachfrage des BR mit.

Überfall in Bamberg: Täter flüchtete zu Fuß

Vermutlich habe der Mann keine Beute gemacht. Möglicherweise sei er mit einer Schreckschusspistole bewaffnet gewesen. Der Täter sei zu Fuß geflüchtet. Nach ihm werde gefahndet. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei noch nicht mitteilen.