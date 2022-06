Tankrabatt: Preis-Wirrwarr an den Zapfsäulen

Die "Spritpreisbremse", auch "Tankrabatt" genannt, greift. In Schwaben beispielsweise hatten am Mittwochmorgen zunächst die großen Anbieter den Tankrabatt an ihre Kunden weitergegeben, die freien Tankstellen zogen im Laufe des Morgens nach. Auch in Oberfranken hatten die Betreiber größerer Tankstellen ihre Preise bereits früh auf 1,87 Euro für einen Liter Super gesenkt. Teilweise fielen die Preise deutlicher, als zuvor von Experten erwartet worden war.

Benzin am Morgen rund 20 Cent billiger als am Vortag

Auch rund um Regensburg, Passau und Landshut machte sich die Steuersenkung bemerkbar. Eine Stichprobe bei sechs verschiedenen Tankstellen hatte am Vormittag ergeben, dass der Liter Benzin dort im Vergleich zum Vortag um rund 20 Cent günstiger geworden war. Am Mittag lag er bei etwa 1,90 Euro. In Nürnberg wurde an einzelnen Tankstellen gar ein Rückgang der Preise um 35 Cent für Super-Benzin im Vergleich zum Vorabend gemeldet. Der Preis für einen Liter Diesel sank dort zunächst um 16 Cent. In Lindau kostete der Liter Super mit 1.93 Euro erstmals seit Jahren wieder so wenig wie wenige Kilometer entfernt hinter der österreichischen Grenze.

Große Schlangen an den Tanksäulen gab es hier wie dort aber nicht. Dabei hatte der für die Tankstellen zuständige Vizepräsident des Verbands des Kraftfahrzeuggewerbes in Bayern, Günter Friedl, noch am Dienstag in München gesagt, man stelle sich auf Leerstände ein.

Autofahrer fürchten Andrang und tanken am Vortag

Vielerorts war tags darauf aber eher das Gegenteil der Fall: Einige Tankstellenbetreiber meldeten zunächst sogar einen Rückgang der Kundenzahlen. Offenbar hatten aus Angst vor einem großen Andrang noch tags zuvor viele Menschen ihre Fahrzeugtanks gefüllt. Aus dem Fichtegebirge beispielsweise heißt es am Mittwochvormittag, lange Schlangen an den Zapfsäulen seien nicht zu beobachten gewesen. In Bayreuth und Umgebung melden Beobachter an den Tankstellen normalen Betrieb.

Aus Nürnberg meldeten Korrespondenten des BR, es hätten nur jene Personen getankt, deren Tank tatsächlich leer gewesen sei. Die Kunden hätten schlicht nicht damit gerechnet, dass der Preis tatsächlich bereits am Mittwochmorgen sinke. Im Vorfeld hatten Tankstellenbetreiber erklärt, der Sprit werde wohl nicht direkt billiger, denn zunächst müsse der abverkauft werden, der mit höherer Steuer eingekauft wurde.

Freie Tankstellen senken Preis trotz voller Tanks

Mancherorts, wie beispielsweise in Fichtelberg im Landkreis Bayreuth, war das auch so. Dort soll der Preis erst am Donnerstag sinken. In Regensburg allerdings boten freie Tankstellen am Mittwochvormittag bereits die günstigsten Preise an, obwohl sich in den Zapfsäulen noch der Kraftstoff befand, der zum alten Steuersatz eingekauft worden sei. Für den Liter Benzin wurde dort 1,86 Euro aufgerufen, für Diesel 1,92 Euro.

Konzerne heben Preise am Morgen rapide an

Vielerorts in Bayern sind die zunächst günstigeren Tankpreise kurz nach Öffnung der Zapfsäulen aber auch wieder rapide angestiegen. Das sagt Günter Friedl, Präsident des Tankstellengewerbes Bayern und Betreiber einer Tankstelle in München, dem BR. Der Preis für einen Liter Diesel sei demnach in München gegen 6.20 Uhr teilweise um 17 Cent, anderer Sprit um 10 Cent gestiegen. Aus Nürnberg heißt es, der Dieselpreis sei 20 Minuten nach Öffnung der Tankstellen um 9 Cent gestiegen. Die Kundschaft habe sich daraufhin verhalten gezeigt und nur für kleine Beträge getankt.

Aber auch aus anderen Gründen könnte der Tankrabatt mancherorts seine ursprünglich geplante Wirkung verfehlen. BR-Korrespondenten meldeten beispielsweise aus Lindau, dass die Preise für einen Liter Super noch von Montag auf Dienstag im Durchschnitt um 9 Cent erhöht wurden.

Tankrabatt könnte zum Nullsummenspiel für Kunden werden

Auch rund um Regensburg heißt es, die Konzerne hätten die Preise für Kraftstoff zuvor noch einmal kontinuierlich erhöht. Tankstellen-Mitarbeitende aus Regensburg erwarten daher ein Nullsummenspiel für die Verbraucher. Tankstellenbetreiber selbst wollten sich dazu nicht äußern, sie hätten mit der Preisgestaltung schließlich nichts zu tun. Das sagt auch der Präsident des Tankstellenverbands, Günter Friedl. Der Verdienst der Betreiber belaufe sich in der Regel auf einen Cent pro Liter Treibstoff. Er wünsche sich daher grundsätzlich stabile und niedrige Kraftstoffpreise.

Expertin fordert Kontrolle durch Kartellamt

Die Münchner Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer zeigte sich im Gespräch mit der Bayern2-Radiowelt daher skeptisch, ob die Mineralölkonzerne den Preisnachlass beim Tanken an die Verbraucher weitergeben. Kartellamt und Wissenschaft würden sich die Entwicklung sehr genau ansehen. Die Mineralölkonzerne wüssten, dass sie unter besonderer Beobachtung stünden. Für den Fall, dass die Konzerne den "Tankrabatt" ausnutzten, um sich selbst zu bereichern, habe die Politik zumindest kurzfristig aber keine Handhabe einzuschreiten.