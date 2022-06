Tankrabatt in Schwaben - Freude und Skepsis

Gaby Hoeglauer freut sich. Sie hat mit ihrem BMW-Cabrio gerade eben an einer Friedberger Tankstelle getankt: "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es heute gleich 30 Cent billiger wird." Sie hatte mit einem deutlich geringeren Rabatt gerechnet. An vielen Tankstellen rund um Augsburg sieht man schon deutlich günstigere Preise an den Anzeigetafeln. Die großen Anbieter haben den Tankrabatt zum Monatswechsel zeitig weitergegeben, die freien Tankstellen ziehen jetzt nach. Tatsächlich ist der Preis fürs Benzin seit dem Start der Energiesteuersenkung an vielen Tankstellen kräftig gefallen. Auch Diesel ist um einiges billiger geworden.

Kein großer Andrang

Große Schlangen an den Tanksäulen gibt es derzeit aber nicht, auch an der Tankstelle an der Friedbergerstraße ist normaler Betrieb, sagt Pächterin Susanne Feistl. Bei ihr war in den vergangenen Tagen aber deutlich mehr los als sonst, weil der eine oder andere wohl doch auf Nummer sicher gehen wollte und den Tank vor der Einführung des Tankrabatts noch randvoll vollgemacht hat. Deshalb läuft Feistls Benzinlagertank heute wohl noch im Lauf des Vormittags leer, der Tankwagen ist schon bestellt. Für die Tankstellenbetreiberin ist das ein Vorteil, weil sie dann den günstig besteuerten Treibstoff verkaufen kann. Bislang war der Sprit im großen Tank, der noch zu alten Konditionen eingekauft worden war.

Der Ansturm bleibt aus

In Kaufbeuren hat sich am Morgen der Tankrabatt bereits bemerkbar gemacht: Die Preise an etlichen Tankstellen sind spürbar gesunken. Der große Ansturm blieb aber aus. Bei einer Stichprobe an mehreren Tankstellen zeigte sich: Der Preis für einen Liter Super war um 8 Uhr morgens an verschiedenen Tankstellen zwischen 22 und 25 Cent billiger als noch gestern Abend. Beim Diesel lag der Rabatt zwischen einem und acht Cent. Der günstigste Preis für den Liter Super lag bei 1,79 Euro. Der Liter Diesel war ab 1,88 Euro zu haben. Viele Kunden warteten aber offenbar erst einmal ab, wie sich der Preis entwickelt.

Kein umgekehrter Tanktourismus

An der Grenze zu Österreich bei Lindau hatte man im Vorfeld des sogenannten Tankrabatts sogar erwartet, dass sich nun der übliche Tanktourismus umkehren würde. Üblicherweise fahren viele Autofahrer von Deutschland ins Nachbarland, um dort den Tank mit dem billigeren österreichischen Treibstoff zu füllen. Doch ein umgekehrter Tanktourismus von Österreich nach Deutschland ist an diesem Mittwochmorgen nicht zu beobachten. Der Grund dafür: Es lohnt sich für österreichische Autofahrer schlicht nicht, wegen des Tankens die Grenze zu passieren. Die Preise etwa für Superbenzin sind mit 1,939 Euro pro Liter hüben wie drüben auf den Zehntelcent genau gleich.

Ein deutscher Autofahrer an der ersten österreichischen Tankstelle nach der Grenze zeigt sich skeptisch. Er fragt sich, wieso die Spritpreise in Deutschland nicht generell um 35 Cent gesunken seien - schließlich seien das ja die Steuerabgaben, die nichts mit dem Weltmarktpreis für Öl zu tun hätten, so der Autofahrer.

Spritpreise im Vorfeld erhöht

Tatsächlich zeigen Beobachtungen von Reportern des Bayerischen Rundfunks an deutschen Tankstellen in Lindau, dass dort die Preise im Vorfeld des Tankrabatts von Montag auf Dienstag um neun oder mehr Cent erhöht wurden. Die jeweiligen Tankstellenbetreiber wollten sich dazu aber nicht äußern, sie hätten mit den "Preisen nichts zu tun", die würden "ferngesteuert erhöht oder abgesenkt".