Tanklaster kippt auf schneebedeckter Autobahn um

Vermutlich auch aufgrund von Schneeglätte ist am Dienstagmorgen ein Tanklastzug auf der A93 in Richtung Regensburg bei Saalhaupt (Landkreis Kelheim) ins Schleudern gekommen und umgekippt. Wie die Polizei mitteilt wurde niemand verletzt.

Lastzug hatte Leimgemisch geladen - kein Gefahrgut

Der Tanklastzug hatte laut einem Polizeisprecher ein Leimgemisch geladen. Ausgelaufen sei davon zwar bisher nichts. Jedoch müsse dieses erst von einer Spezialfirma abgepumpt und umgeladen werden. Zudem liefen laut Polizei etwa 250 Liter Diesel aus, die von der Feuerwehr gebunden werden müssen.

Autobahn zunächst komplett gesperrt

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahn musste wegen der Aufräumarbeiten zunächst in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen werden sich laut Polizei noch einige Zeit hinziehen. Die Sperrung in Fahrtrichtung Regensburg wird laut Polizei wohl noch mehrere Stunden andauern. In Richtung München wird aktuell versucht eine Spur frei zu machen. In der Folge des Unfalls habe es offenbar auch noch am Stauende einen weiteren Unfall gegeben, so ein Polizeisprecher. Mehr ist noch nicht bekannt.