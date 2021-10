vor 9 Minuten

Tanklaster fängt Feuer: Fahrer verhindert Großbrand

Der Fahrer eines Tanklasters hat am Donnerstagmorgen durch beherztes Handeln einen Großbrand verhindert. An seinem mit 25.000 Litern Heizöl beladenen Lkw war ein Reifen in Brand geraten. Der Mann am Steuer handelte geistesgegenwärtig.