Tanklaster bringt Wasser für Wiggensbach

In Wiggensbach im Oberallgäu spüren die Bürger immer noch die Auswirkungen des Sommers: Immer noch ist das Trinkwasser knapp. Die beiden Quellen der Gemeinde haben so wenig Wasser wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ein Tanklaster muss die Versorgung sicherstellen.

Keime im Trinkwasser

Nun sind auch noch Keime im Trinkwasser festgestellt worden. Für die Bürger heißt das: Abkochen. Christine Engel macht das mehrmals am Tag. Denn ihr Sohn Otto soll mit den Keimen nicht in Berührung kommen. "Man muss schon ständig dran denken, weil man ist es echt gewohnt, einfach aus dem Wasserhahn Wasser zu holen", sagt sie. Grund für die Trinkwasser-Verunreinigung ist laut Gemeinde wahrscheinlich der Tanklaster, der das Wasser nach Wiggensbach bringt. Sieben bis acht Mal am Tag fährt er zwischen Kempten und dem Hochbehälter der Gemeinde hin und her.

Lösung in Sicht

Die Gemeinde arbeitet an einer langfristigen Lösung: Sie will sich ans Fernwassernetz aus dem benachbarten Buchenberg anschließen. Glücklicherweise sind für die etwa zwei Kilometer lange Strecke nur etwa 30 Meter neue Leitung nötig. Es gibt nämlich noch eine vor 15 Jahren stillgelegte Leitung, mit der früher Wiggensbach Buchenberg mitversorgt hat, berichtet Bürgermeister Thomas Eigstler. "Wir sind sehr erfreut darüber, dass die Leitung der Druckprüfung Stand gehalten hat und auch grundsätzlich verwendbar ist. Man muss die Leitung natürlich stark desinfizieren." Laut Eigstler könnte so die Wasserversorgung innerhalb von wenigen Arbeitstagen wieder gewährleistet werden. In etwa einer Woche soll es soweit sein.