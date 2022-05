Tankbetrüger im Kreis Hof gefasst

An einer Rastanlage in Berg im Landkreis Hof haben Zollbeamte einen 41 Jahre alten Mann am Freitag beim Tankbetrug ertappt. Laut Polizei hatte der Mann ein Auto im Wert von 105,10 Euro betankt und wollte danach wegfahren, ohne zu bezahlen. Eine Zollstreife beobachtete die Tat und konnte den Pkw noch an der Tankstellte anhalten. Die Beamten forderten Unterstützung durch eine Polizeistreife an.

Nach Beifahrer und Mitfahrer wurde bereits gefahndet

Als die Beamten das mit vier Personen besetzte Auto durchsuchten, fanden sie heraus, dass auch gegen den 25 Jahre alten Beifahrer eine Fahndung wegen eines früheren Tankbetrugs vorlag. Ein anderer Mitfahrer, ein 41-jähriger Mann, wurde wegen Diebstahls gesucht.

Zahl der Tankbetrügereien und Kraftstoffdiebstähle gestiegen

Zeitgleich zu den steigenden Spritpreisen sind im ersten Quartal 2022 die Fälle von Tankbetrug und Spritdiebstahl angestiegen. Besonders betroffen sei dabei der Regierungsbezirk Mittelfranken . Bereits im Januar 2022 habe die Polizei dort eine "rund 100-prozentige Steigerung knapp im dreistelligen Bereich" im Vergleich zum Monat des Vorjahres notiert – ebenso im März.

Auch das Polizeipräsidium Oberfranken hatte im ersten Quartal 2022 "eine Zunahme von Kraftstoffdiebstählen" und auch bei Tankbetrugsfällen einen Anstieg beobachtet, allerdings ohne diese jeweils zu beziffern.