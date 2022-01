Tango-Oper von Astor Piazolla feiert Premiere in Hof

Der argentinische Komponist Astor Piazolla hat eine einzige Oper geschrieben. Sie heißt "Maria de Buenos Aires" und ist eine Liebeserklärung an Buenos Aires und an den Tango. Die sogenannte Operita feiert am Freitagabend im Theater Hof Premiere. In dem Werk geht es um den Mythos einer Frau, die in Buenos Aires als Heilige verehrt wird. Maria kommt aus der Provinz nach Buenos Aires und gerät in die Unterwelt.

Tango-Oper von Astor Piazolla erzählt von Leiden und Leidenschaft

Erzählt wird die tragische Geschichte der Maria in 16 Bildern. Maria als junges Mädchen – als Prosituierte, die dann auf die schiefe Bahn gerät und stirbt, aber als Schatten aufersteht. Schwere Kost für die Zuschauer, denn gesungen wird in der Originalsprache Spanisch. Auch gibt es keine eigentliche Handlung. Doch die Poesie des Tangos, die Leiden und Leidenschaft musikalisch umsetzt, symbolisiert Marias Schicksal.

Ballett, Symphoniker und Solisten arbeiten in Hof zusammen

Es geht um eine Frau, die so unsterblich und sehnsuchtsvoll ist wie der Tango selbst. Es ist auch eine Geschichte über die Seele des Tangos. In Hof ist es eine einzigartige Zusammenarbeit des Ballettensembles, der Hofer Symphoniker und der Solisten des Opernensembles. Sie verschmelzen in einem fließenden Reigen, in dem die Tangomusik von Astor Piazolla für Choreografin Barbara Buser eine erstaunliche Bandbreite zeigt:

"Es geht über wirkliche Tangoschritte bis klassisch-modernen-zeitgenössischen Tanz, teilweise wird barfuß getanzt!" Barbara Buser, Choreografin

Neuübersetzung des Librettos erleichtert Zugang

Die Hofer Inszenierung ist in Teilen auch eine deutschsprachige Erstaufführung. Denn das komplizierte, symbolistische Libretto des südamerikanischen Poeten Horacio Ferrers wurde so übersetzt, dass die Zuschauer dem Geschehen besser folgen können. Regisseurin Sandra Wissmann lässt einen Geist Deutsch sprechen:

"Also der Geist gibt den Leitfaden dieser Handlung und natürlich versucht die Übersetzung möglichst nahe an den poetischen Bildern dranzubleiben." Sandra Wissmann, Regisseurin

Die Tango-Oper als Passionsgeschichte

Die Handlung dieser Ballettoper ist nicht leicht zu erschließen, zumal die Figur der Maria überfrachtet ist. Sie ist Heilige, Hure, Muttergottes, die schließlich als Schatten im Totenreich ein Kind zur Welt bringt – eine unbefleckte Empfängnis. Für Regisseurin Sandra Wissmann ist Maria vor allem ein Gefühl – eine Atmosphäre. Auch wenn das Publikum viele Bilder möglicherweise nicht versteht – jeder weiß dennoch, was gemeint ist. Die Hofer Inszenierung zeigt selbst ohne eindeutige Handlung, was für ein Zauber von der Musik der Melancholie auch heute noch unvermindert ausgeht.