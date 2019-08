Tandlers "Hotel zur Post" für 4,25 Millionen zwangsversteigert

Mit der Versteigerung des Altöttinger "Hotels zur Post" am Kapellplatz für 4,25 Millionen Euro wurde der Verkehrswert um mehr als eine Millionen Euro übertroffen. Denn Zuschlag bekam eine Firma mit Sitz in Regensburg, so ein Sprecher des Amtsgerichts Mühldorf.

Tandler sanierte Hotel zur Post ab 1975

Der große Hotelanlagenkomplex ist weit über die Grenzen der Wallfahrtsstadt hinaus bekannt. Seit Mitte der 1970er-Jahre war er im Besitz der Familie Tandler. Gerold Tandler hatte 1975 mit seiner Frau den Zucalli-Bau, der im 17. Jahrhundert errichtet worden war, gekauft und ihn grundlegend saniert.

Tandler-Töchter wehrten sich bis zuletzt gegen Zwangsversteigerung

Gerold Tandler war langjähriger Landtagsabgeordneter, CSU-Generalsekretär und bekleidete bis in die 1990er-Jahre mehrere Ministerposten unter Franz Josef Strauß und Max Streibl. Infolge der "Zwick-Affäre" gab Tandler 1991 sein Landtagsmandat auf und wechselte als Vorstandsmitglied der Linde AG in die Wirtschaft. Heute ist er 82 Jahre alt und in Pension. Seine Töchter Gabriele Tandler-Langhammer und Andrea Tandler, die seit 2015 Eigentümerinnen der "Post" waren, hatten sich bis zuletzt vor dem Amtsgericht gegen die Zwangsversteigerung gewehrt.