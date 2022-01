"Tandem" feiert 25 Jahre deutsch-tschechischen Jugendaustausch

Viele Abiturientinnen und Abiturienten zieht es nach dem Abschluss ins Ausland, Backpacken in Australien, Trampen nach Portugal. Franziska Lüffe aus Aalen ging stattdessen ins Nachbarland Tschechien. Die 19-Jährige nimmt am deutsch-tschechischen Jugendaustausch teil, seit November ist sie in Pilsen, lebt dort in einem Studierendenwohnheim. "Ich habe sehr viel über die deutsch-tschechische Geschichte gelesen", erzählt Franziska, "ich finde es überraschend, dass man so wenig über das Tschechien heutzutage weiß und wollte einfach meine eigenen Erfahrungen machen".

Franziska macht im Rahmen des EU-Programms "Europäisches Solidaritätskorps" ein Freiwilligen-Jahr. Für die Koordinierung des Austauschprogramms ist "Tandem" zuständig. Das "Tandem" Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch gründete sich 1997 mit einem Büro in Regensburg und einem in Pilsen. Von dort aus werden an Jugendliche zum Beispiel Praktika, Freiwilligendienste und die Teilnahme an sozialen Projekten vermittelt.

Breites Netzwerk ausgebaut

Seit 25 Jahren koordiniert "Tandem" nun schon den Austausch zwischen jungen Menschen aus Tschechien und Deutschland. 1996 trafen sich im tschechischen Polička zum ersten Mal junge Menschen beider Länder, die Jugendminister unterzeichnen damals ein Abkommen zur gemeinsamen Jugendarbeit. Es ist die Geburt eines transnationalen Netzwerks. "Aus 'Tandem'-Sicht hat sich der Jugendaustausch die letzten 25 Jahre stetig vertieft", sagt Leiterin Kathrin Freier-Maldoner. Das Netzwerk von "Tandem" erstreckt sich heute über Jugendarbeit, Schulen, Handwerksbetriebe, Firmen, Kindergärten und Kitas "und ganz viele andere Einrichtungen", so Freier-Maldoner.

Austausch trotz Sprachbarriere

Aber um sich auszutauschen braucht es Kommunikation. Tschechisch-Unterricht ist an deutschen Schulen noch selten. Wie verständigen sich die Jugendlichen dann? "Es gibt viele Hilfsmittel, wie man sich verständigt. Die deutsche Sprache, die englische Sprache, nonverbal." Franziska Lüffe zum Beispiel hat im Rahmen ihres Auslandsaufenthalts in Pilsen Tschechisch-Unterricht. An erster Stelle stehen nach Ansicht von Leiterin Freier-Maldoner aber Sympathie und Themen. Und die werden in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen selbst entwickelt. "Aus unserer Sicht ist es zentral, die Jugendlichen selbst zu beteiligen, sie zu fragen, was für Themen interessieren Euch für einen Austausch."

Themen von Jugendlichen für Jugendliche

Dafür werden regelmäßig deutsch-tschechische Jugendtreffen durchgeführt, zum letzten Mal im Jahr 2019 in Berlin: Herausgekommen sind unter anderem die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Medienkompetenz und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Umgesetzt werden diese Themen dann über Social Media-Kampagnen, an denen die Jugendlichen selbst arbeiten, Video- und Theaterprojekte oder einem Workshop zu LGBTQ+.

Tiefpunkt Corona-Pandemie

Dann kam Corona, ein Tiefpunkt für die Arbeit des Koordinierungszentrums in Regensburg und Pilsen. Es gab Kontaktverbote, Einreise- und Ausreisebeschränkungen, die sich teilweise wöchentlich änderten: "Der schulische Austausch ist hier fast komplett zum Erliegen gekommen, war häufig nur virtuell möglich", sagt Freier-Maldoner, "wir hoffen sehr, dass der Austausch bald wieder starten kann."

Jugendaustausch virtuell

Wie es dann weitergeht, ist nach Ansicht von Freier-Maldoner nicht klar: "Wir können nicht davon ausgehen, dass der Austausch da wieder anknüpft, wo er vor der Pandemie aufgehört hat." Auslandsaufenthalte wie der von Franziska Lüffe sind deswegen zurzeit die Ausnahme. Der transnationale Austausch lebt aber im virtuellen Raum weiter. Über die Plattform dina.international finden Schulen und Organisationen DSGVO-konform mit tschechischen Partnereinrichtungen in Kontakt treten.