Die Münchner Handschrift des Babylonischen Talmuds (von 1342) liegt in der bayerischen Staatsbibliothek in einer Vitrine.

Talmud der Bayerischen Staatsbibliothek ist Weltdokumentenerbe

Die Kulturorganisation Unesco hat 74 Dokumente in sein Weltdokumentenregister "Memory of the World" neu aufgenommen. Neu dabei sind drei von Deutschland vorgeschlagene Dokumente, darunter die Münchner Handschrift des Babylonischen Talmuds.

Von David Herting