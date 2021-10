Talk am Puls der Zeit: 25 Jahre Münchner Runde

"Wenn ich mich mal aufrege, dann nicht in der Öffentlichkeit", das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang September 2009, als sie in einem 45-minütigen Interview in der Münchner Runde über ihre ersten vier Jahre als Kanzlerin sprach. Und sie stellte sich nicht nur den Fragen von Sigmund Gottlieb, sondern auch den Fragen der Zuschauer. Schon damals ging es um die Rolle der erneuerbaren Energien:

"Die Energieversorgung der Zukunft wird immer mehr auf erneuerbare Energien gehen, ich glaube, wir können das nicht so schnell schaffen, wie manche sich das vorstellen, auch mit dem Ausstieg aus der Kernenergie. Aber wir werden im Jahr 2020 von unserem gesamten Energieverbrauch bereits 20 Prozent aus erneuerbaren Energien haben." (Angela Merkel 2009 in der Münchner Runde)

Der Ausstieg aus der Kernenergie kam keine zwei Jahre nach diesem Interview. Und im Jahr 2020 wurden 19,3 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt.

Helmut Schmidt mit Zigarette

Angela Merkel, Gerhard Schröder, Helmut Kohl und Helmut Schmidt - die Personen, die Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten geführt haben, sie alle waren auch einmal in der Münchner Runde zu Gast.

Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt war mehrmals zu Gast in der Münchner Runde, zum letzten Mal 2012. Das Interview wurde in einem Hamburger Hotel geführt, schon bei der Anmoderation war der Zigarettenrauch im Bild zu sehen.

"Versprechungen sind eine wunderschöne Sache. Jeder Politiker macht Versprechungen, einige wenige sind in der Lage, die Versprechungen wahrzumachen." (Helmut Schmidt 2012 in der Münchner Runde)

Der damalige Moderator Sigmund Gottlieb erinnert sich insbesondere an die Kanzlerinterviews gerne zurück. Hervorstechend sei Gerhard Schröders Rhetorik, Helmut Kohls Blick auf die deutsche Einheit und Schmidts Analyse der Weltpolitik gewesen. Und Angela Merkel?

"Sie hat mit atemberaubender, seziermesserscharfer Intelligenz auch die geringsten Schwächen in den Fragestellungen ihres Gegenübers erkannt und hat diese sofort vor laufender Kamera aufgedeckt." (Sigmund Gottlieb)

Verschiedene Persönlichkeiten zu Gast

Doch nicht nur Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker jeglicher Couleur waren die vergangenen 25 Jahre in der Münchner Runde zu Gast. Auch Prominente, wirtschaftliche Akteure und Persönlichkeiten wie Uschi Glas, Margot Käßmann, Harald Schmidt, Jacky Fuchsberger, Peter Scholl-Latour, Josef Ackermann und Kardinal Walter Kasper kamen gerne vorbei, um zu diskutieren.

Start im Herbst 1996

Los ging es mit der Sendung am 30.09.1996. Im Studio in Unterföhring empfing die Moderatorin Antje-Katrin Kühnemann vier Gäste, unter ihnen der bayerische Justizminister und diskutierte mit ihnen über die Folgen eines Sexualmordes an einem kleinen Mädchen namens Natalie – zu dieser Zeit das Gesprächsthema im Land.

Damit gab es im Bayerischen Rundfunk einen neuen politischen Talk. Und die Münchner Runde hatte in den ersten Jahren eine Besonderheit: Unterschiedliche Moderatorinnen und Moderatoren führten durch die Sendung, unter anderem Antje-Katrin Kühnemann, Karen Heemann, Florian Langenscheidt, Josef Joffe und Martin Lohmann.

Anfang der 2000er Jahre übernahmen dann Ursula Heller und Sigmund Gottlieb die Moderation der Münchner Runde. Große Themen wie Terror, Irak-Krieg und Euro-Krise prägten die Münchner Runde zu dieser Zeit, die auch immer wieder aus Berlin ausgestrahlt wurde.

Entwicklung zum multimedialen Debattenformat

Seit 2017 moderiert BR Chefredakteur Christian Nitsche die Münchner Runde. In den vergangenen Jahren hat sich die Sendung von einem reinen Talk-Format hin zu einem multimedialen Debattenformat entwickelt. Die Themen der Münchner Runde werden nun über alle Ausspielwege des Bayerisches Rundfunks verbreitet, natürlich format- und zielgruppengerecht.

"In einer Wissensgesellschaft ist die wichtigste Währung Erkenntnis. Auch aus Diskurs folgt Erkenntnis. Insofern kann die Münchner Runde hier einen Beitrag leisten. Wir versuchen, Lösungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Ein Schlagabtausch ist kein Wert an sich. Wir wollen Mehrwert bieten und hoffen, dass dies auch gelingt." (Christian Nitsche, Chefredakteur)