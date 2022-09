Talentprogramm "Bayerns Frauen in Digitalberufen" in Würzburg

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung des Talentprogramms "BayFID – Bayerns Frauen in Digitalberufen" in Würzburg statt. Das Programm geht an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) in die nächste Runde. Das kostenlose Förderprogramm läuft über anderthalb Jahre. Es richtet sich an Frauen aus Bayern zwischen 18 und 30 Jahren und soll Frauen für digitale Berufe gewinnen. Weiterbildungsmöglichkeiten und Einblicke in solche Berufsfelder sollen die häufig noch geschlechterspezifische Berufswahl aufbrechen.

Breites Programm für Erfahrungsaustausch

Dieses Jahr sind wieder 50 junge Frauen aus den unterschiedlichsten Berufszweigen mit am Start. Dabei ist den Organisatoren egal, ob diese noch zur Schule gehen, in Ausbildung sind, studieren, ein Unternehmen gegründet haben oder angestellt sind. Die Frauen nehmen im Zuge des Programms an Workshops, Vorträgen und Ausflügen teil wie beispielsweise in der Vergangenheit an einem Unternehmensbesuch bei Google. Sie arbeiten mit Künstlicher Intelligenz (KI), nehmen an Leadership-Workshops teil und entwickeln sich in Sachen Digitalkompetenz weiter. Das Programm bietet eine Plattform, um Expertinnen und Teilnehmerinnen einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und ein Netzwerk für junge Talente zu schaffen.

Weiblicher Anteil in der Forschung soll gestärkt werden

Die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach (CSU), ist die Initiatorin von BayFiD. In diesem Jahr geht der vierte Jahrgang des Frauenförderungsprogramms an den Start. "Ich wünsche mir, dass Frauen schon bei der Berufswahl und beim Berufseinstieg eine Begeisterung für digitale Themen besitzen." Ziel sei es, den weiblichen Anteil in der Forschung zu stärken, Frauen bei der Aus- und Weiterbildung für digitale Berufe zu unterstützen und digitale Gründerinnen zu fördern. Erfolgreiche und inspirierende Vorbilder aus verschiedenen Branchen wie Politik, Industrie und Kreativbranche würden junge Frauen dazu einladen, ihre Digitalkompetenzen weiterzuentwickeln ohne zwangsläufig einen typisch technischen MINT-Beruf anzustreben. Die Auftakt-Veranstaltung diene der Vernetzung und solle motivieren, neue Wege auch in digitalen Berufsrichtungen einzuschlagen, so Gerlach.

Bewerbung für nächste Runde ab Mai möglich

Wer sich für die nächste Runde bewerben will, kann das jährlich über die Website der BayFiD des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales machen. Frauen, die mitmachen wollen, sollten 18 bis 30 Jahre alt sein und ihren Erstwohnsitz in Bayern angemeldet haben. Das Bewerbungsverfahren für die nächste Runde startet wieder im Mai und ist dann auf der Website von BayFiD zu finden.