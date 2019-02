Talbrücke Lanzendorf wird für 20 Millionen Euro saniert

Die Autobahndirektion Nordbayern hat mit den Bauarbeiten an der Talbrücke Lanzendorf auf der A9 bei Himmelkron im Landkreis Kulmbach begonnen. In den vergangenen 22 Jahren sei die Brücke stark beansprucht worden und muss deshalb nun saniert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weniger Lärm nach Sanierung der Talbrücke

Die Kosten liegen bei ungefähr 20 Millionen Euro. Die Fahrbahnbeläge, die seitlichen Begrenzungen an der Fahrbahn, die Abdichtung der Brücke und die Übergangskonstruktionen werden komplett erneuert. Davon erhoffen sich die Anwohner der umliegenden Ortschaften weniger Lärmbelästigung.

Behinderungen durch Baustelle

Im ersten Bauabschnitt wird die Fahrbahn in Richtung München instandgesetzt. Der Verkehr wird in dieser Zeit auf fünf Spuren an der Baustelle vorbeigeführt. Nach der Sanierung der Brücke sollen dann die angrenzenden Autobahnabschnitte zwischen dem Bindlacher Berg (Lkr. Bayreuth) und Marktschorgast (Lkr. Kulmbach) erneuert werden.

Die Autobahndirektion Nordbayern bittet die Autofahrer um Verständnis, wenn es während der Bauarbeiten zu Behinderungen kommt. In der Zeit gilt ein Tempolimit auf 80 Kilometer pro Stunde.