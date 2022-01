Taktänderung: Bahn rudert beim Fahrplan zurück

Rolle rückwärts beim Fahrplan der Bahn zwischen Memmingen und Kempten: Ab März sollen die Züge wieder zu den Zeiten verkehren, die vor dem jüngsten Fahrplanwechsel im Dezember gegolten haben. Das hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) jetzt mitgeteilt. Damit reagiere man auf Bitten von Fahrgästen und Kommunen.

Ratlosigkeit in Bad Grönenbach und Kempten-Ost

Regelrecht abgeschnitten sind durch den Fahrplanwechsel aktuell die Bahnhöfe in Bad Grönenbach und Kempten-Ost. Dort gibt es seit Dezember eine Lücke von drei Stunden, in der keine Züge fahren. Durch die erneute Änderung des Fahrplans wird nun zur ungeraden Stunde bald wieder in Kempten Ost und Bad Grönenbach gehalten, diese Züge haben in Memmingen dann zwar keinen Anschluss mehr an den EC nach München, dafür aber an die schnellen, von Go Ahead betriebenen RE-Züge in die Landeshauptstadt.

Weiteres Fahrplan-Ärgernis wird entschärft

Will man derzeit nach 22 Uhr von Kempten nach München, würde in Buchloe der Anschluss nach München um drei Minuten verfehlt. Das soll sich nun auch ändern. Unverändert fallen dagegen die Direktverbindungen Augsburg-Landsberg weg. Hier muss umgestiegen werden, genau wie auf der Strecke von Kempten nach München, was schon der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert hatte. Auch die Probleme der größtenteils eingleisigen Strecke zwischen Hergatz und Buchloe machen sich immer wieder bemerkbar.

"Hat der Eurocity aus Richtung Lindau Verspätung, bringt das auch den Takt der Regionalzüge auf dieser Strecke durcheinander." Errol Yazgac, Fahrgastverband Pro Bahn in Schwaben.

Teilweise sei die Strecke auf bis zu 14 Kilometern eingleisig, so Yazgac. Da seien dringend Verbesserungen notwendig, also mehr Möglichkeiten, wo Züge überholt werden könnten.