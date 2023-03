Takine und Wasserbüffel lockten mehr als 1,1 Millionen Menschen

Noch ist der Stall nicht ganz fertig. Nürnbergs Tiergartenbürgermeister Christian Vogel (SPD) und Tiergarten-Vize Jörg Beckmann inspizieren den Neubau aus rohem Massivholz. In den nächsten Monaten sollen hier die fünf Takine einziehen. Ihr bisheriges Gehege ist zu klein. Die sogenannten Rindergemsen leben eigentlich in den Hochgebirgszonen des Himalaya und sind vom Aussterben bedroht.

Zentralasiatischer Lebensraum nachgebildet

Die neue Anlage ist fast fertig. Sie ist so groß wie ein halber Fußballplatz und soll den Lebensraum der Tiere mit Felsen, Sandflächen und typischen Pflanzen aus Zentralasien nachbilden. Mit der Zucht im Tiergarten soll ein gesunder Bestand von Takinen außerhalb ihres natürlichen Lebensraums gesichert werden, sagt Zoo-Vize Beckmann bei der Jahresbilanz. Kurz nach Ostern soll die Anlage in Betrieb gehen, in der auch Blauschafe leben werden.