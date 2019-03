Tagung zum Thema Industrie 4.0 in Würzburg

An der Würzburger Franz-Oberthür-Schule findet heute und morgen eine Tagung zum Thema Industrie 4.0 statt. Etwa 30 Lehrer von Technik-Schulen aus ganz Deutschland nehmen teil. Im Rahmen des Treffens in Würzburg wollen die Lehrkräfte überlegen, wie sie ihren Unterricht an diesen technischen Wandel anpassen müssen.

Schüler entwickeln eigene Roboterstraße

Auf der Tagung stellen 22 Schüler der Technikerklassen ihr Projekt vor: Eine selbst gefertigte Roboterstraße. Seit September waren die Absolventen aus den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau mit dem Projekt beschäftigt. Die fertige Anlage arbeitet automatisiert und stellt handflächengroße Kugellabyrinthe her.

Vorreiter auf dem Gebiet der Industrie 4.0

"Andere Schulen kaufen sich solche Roboterstraßen, um die Schüler daran arbeiten zu lassen – wir haben sie fast vollständig selbst gebaut", sagt Schulleiter Gerhard Schenkel. Die Franz-Oberthür-Schule gilt bundesweit als vorreitend auf dem Gebiet der sogenannten Industrie 4.0. Die Einrichtung darf sich offiziell "Exzellenzschule" nennen und erhält dadurch zum Beispiel Zuschüsse oder Fördergelder.

Begrifflichkeit Industrie 4.0

Der Begriff der Industrie 4.0 ist vor allem in Deutschland verbreitet. Gemeint ist damit unter anderem die fortschreitende Digitalisierung und Datenverarbeitung in Fabriken und Produktionshallen. Dadurch soll es zum Beispiel noch einfacher werden auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Hierbei kommen immer öfter Maschinen zum Einsatz, die ohne menschliche Steuerung funktionieren und selbstständig Entscheidungen treffen können.