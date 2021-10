Tagung in Volkach: Müller befürchten Kostenexplosion

Bis zum Samstag treffen sich die bayerischen Müllerinnen und Müller in Volkach am Main zu ihrer jährlichen Herbstfachtagung. Sie diskutieren dort über wichtige Branchenthemen wie etwa Nachhaltigkeit, Getreidequalität und Müllereitechnik. Im Fokus der Veranstaltung stehen in diesem Jahr die explodierenden Produktionskosten. "Die Zeit inflationsfreier Lebensmittel ist vorbei", verdeutlicht Rudolf Sagberger, Präsident des Bayerischen Müllerbundes, die Problematik.

Kostensteigerung bei Energie, Rohstoffen und Transport

Rudolf Sagberger, Präsident des Bayerischen Müllerbundes, warnt in seinem Eröffnungsstatement vor den Folgen der Preisexplosionen in den Bereichen Energie, Rohstoffe und Transport. Die Situation müsse entschärft werden, so Sagberger. Alle wesentlichen Kostenfaktoren der Mühlen wie Strom-, Getreide- und Transportkosten würden massiv steigen. Zahlreiche Betriebe würden durch die Mehrbelastungen in große Nöte getrieben und von den Kostensteigerungen geradezu überrollt. Hier müsse dringend nach vernünftigen Wegen zur Reduzierung der Belastungen gesucht werden, so Sagberger.

Deutlich höhere Preise für Energie und Kraftstoffe und Düngemittel

Im Bereich der Energie könnte eine Lösung sein, dass einzelne Energiekosten-Bestandteile wie Umlagen und Abgaben zumindest zeitweise reduziert werden, bis es wieder mehr Preisstabilität und Kalkulierbarkeit gibt. Auch die massiv ansteigenden Gaspreise schlagen sich indirekt bei den Mühlen nieder, da sie die Düngemittelpreise deutlich verteuern, so der Müllerbund. Dies könne im nächsten Jahr zur Einschränkung der Düngung und zu schwächeren Getreidequalitäten führen. Die Dieselpreise, die ebenfalls für die Müllerei einen erheblichen Kostenfaktor darstellen, haben sich seit Anfang des Jahres um durchschnittlich 23,7 Cent je Liter erhöht. Außerdem mache ein deutlich zu spürender Fahrermangel den Betrieben in den letzten Monaten zu schaffen.

Präsident des Müllerbundes spricht von schlechterer Getreidequalität

Dazu komme, dass die Versorgungslage mit besseren Getreidequalitäten, aufgrund der Witterungssituation im Sommer dieses Jahres, sehr zu wünschen übrig lässt. "Dort wo Getreidemengen gehandelt werden, sind diese nur zäh und in überschaubaren Mengen von den Händlern zu besorgen. Aufgelder sind an der Tagesordnung", mahnt Sagberger. "Die Nachwirkungen der Coronakrise zusammen mit der schwachen Ernte sind in der Mühlenbranche wesentlich deutlicher zu spüren, als die Coronakrise selbst."