Tagsüber radeln – abends feiern: Anmeldung zur BR-Radltour 2022

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt es in diesem Sommer wieder eine BR-Radltour. Ab Montag, 11.00 Uhr, können sich Liebhaberinnen und Liebhaber des Etappenradelns wieder anmelden. Die BR-Radltour 2022 beginnt am Samstag, 30. Juli, in Cham mit dem Check-in der Radlerinnen und Radler. Am folgenden Morgen geht es auf die erste Etappe, einen Rundkurs durch den Landkreis Cham.

Die insgesamt etwa 500 Kilometer lange Strecke führt durch fünf bayerische Regierungsbezirke: die Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben und Mittelfranken. Die einzelnen Stationen sind Cham, Landau an der Isar, Freising, Aichach, Dietfurt an der Altmühl und Gunzenhausen. Dort endet die Tour am 5. August.

Kostenlose Konzerte bei jeder Etappe

In jedem Etappenort findet am Abend eine Open-Air Veranstaltung mit Konzerten von nationalen und internationalen Künstlern statt. Der Eintritt dazu ist frei. Das genaue Konzertprogramm wird ab Mitte Mai bekanntgegeben. Für das leibliche Wohl bei den Abendveranstaltungen sorgen die heimische Gastronomie und regionale Brauereien.

Tagsüber radeln, abends feiern

Ganz nach dem Motto "Tagsüber radeln, abends feiern!" stehen bei der BR-Radltour nicht Höchstgeschwindigkeiten im Mittelpunkt, sondern das Dabeisein und das gesunde Ankommen. Das Streckenprofil ist in diesem Jahr durchaus abwechslungsreich: Steigungen im Bayerischen Wald, aber auch Flachetappen liegen auf der Route. Die Königsetappe von Aichach nach Dietfurt umfasst knapp 95 Kilometer. Auf der insgesamt rund 500 Kilometer langen Route gilt es insgesamt 3.500 Höhenmeter zu überwinden.

Übernachten in Gemeinschaftsunterkünften

Übernachtet wird traditionell in Gemeinschaftsunterkünften wie in Sporthallen im eigenen Schlafsack, Matratzen werden gestellt. Die Schlafmatratzen und das Gepäck werden von Ort zu Ort transportiert. Ein Sanitätsteam und ein mobiler Fahrrad-Reparaturservice helfen bei Notfällen. Die bayerische Polizei sichert die Strecke ab.

Hier geht's zur Anmeldung

Die Registrierung für die Teilnahme beginnt am Montag, den 9. Mai 2022, um 11.00 Uhr, auf www.br-radltour.de. Noch im Mai werden die Teilnahmebestätigungen versandt.