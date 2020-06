Tagestouristen sorgen weiter für Staus im Allgäu

Am Freitag, dem Brückentag, waren die Parkplätze in Steibis, an der Imbergbahn und an der Hochgratbahn in Oberstaufen schon früh am Morgen vollkommen belegt. Ähnliches Bild am Samstag. Unter Corona-Bedingungen gibt es deutlich mehr Andrang im Allgäu.

Weil so viele Urlauber Tages-Ausflügler kamen, wurden zeitweise die Zufahrt nach Steibis ab der Abzweigung in Weißach gesperrt, nur Anwohner konnten hineinfahren. Der Markt Oberstaufen hält eine solche Maßnahme auch für weitere Wochenend-Tage für denkbar.

Umweltschützer beklagen: "Tagestouristen sind ein Problem"

Die ödp im Oberallgäu beklagt in einer Presseerklärung, der Tagestourismus sei schon seit Jahren ein Problem. "Gerade die letzten Wochen" hätten gezeigt, "dass die Region und Menschen an Ihre Grenzen gekommen" seien. Tagesausflügler kämen inzwischen aus einem Bereich bis zu "drei Stunden Anreisezeit". So würden "touristische Ziele für alle blockiert".

Vorschläge: Verkehr lenken, Gebühren erhöhen

Die Umweltschutz-Partei schlägt deshalb ein Parkleitsystem in der Region vor, das die Zahl der noch verfügbaren Parkplätze an den Ausflugszielen anzeigt. Außerdem, so die ödp, müssten die Tagesgebühren für Parkplätze steigen; damit sollten die Tagestouristen auch Gebühren wie etwa Kurtaxen mittragen.

