Tagespflege trotz Corona: Das Beispiel Curamus in Burghausen

Die besondere Herausforderung für die Tagespflege ist: Die Gäste kommen zwischen ein- und fünfmal die Woche, ganztags oder auch halbtags. Die Tagespflege funktioniert wie ein Seniorentreff. Wichtig sind der Kontakt und der Austausch untereinander. Das zu ermöglichen - trotz Abstands- und Hygieneregeln - stellt die Pflegekräfte immer wieder vor neue Aufgaben.

Nur sechs Gäste in einem Raum

Nach der Coronaschließung hat die Curamus Tagespflege in Burghausen seit einem Monat wieder geöffnet. Statt wie früher bis zu 20 Gäste dürfen im Moment nur noch sechs gleichzeitig in einem Raum sein. Die Gäste müssen zwar Masken tragen, aber nur – ähnlich wie in einem Restaurant - wenn sie sich in den Räumen bewegen. So soll ihnen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden. Trotz strenger Hygieneauflagen.

Zweite Welle wäre fatal

Hinter den Kulissen werden zum Beispiel die WCs nach jedem Toilettenbesuch gereinigt. Bei der Essensausgabe werden Schutzkleidung und Handschuhe getragen. Eine zweite Welle und eine erneute Schließung der Tagespflegeeinrichtungen würde die Besucherinnen und Besucher sowie deren Angehörige hart treffen. Denn schon während der ersten Schließung wegen Corona, wurden viele der Gäste aus ihrer gewohnten Tagesroutine gerissen: Viele Senioren saßen nur noch vor dem Fernseher und hatten überhaupt keine Kontakte mehr.