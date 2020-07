10.07.2020, 11:21 Uhr

Tagesgespräch: Wo kann man sich in Bayern noch erholen?

Urlaub machen in Coronazeiten – eine Abwägung: Wem Auslandsreisen zu riskant sind, der wird daheim in Bayern bleiben. An beliebten Ausflugszielen könnte es aber voll werden. Das Tagesgespräch sucht nach Tipps. Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5.