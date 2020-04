Tagesgespräch: Wie weiter mit Kindern und Jugendlichen?

Nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler kann in Bayern ab sofort wieder in die Schule gehen: Nämlich die 14 Prozent, die bald Abschlussprüfungen haben. Das Abitur findet im Freistaat ab dem 20. Mai statt, Prüfungen an Mittelschulen ab dem 6. Juli, FOS und BOS ab dem 18. Juni und Realschulen ab dem 30. Juni.

Was ist mit all den anderen?

"Kinder brauchen Kinder" schrieben Eltern auf Plakate, um darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder auch leiden – auf eine andere, besondere Art. Dass Sie Probleme bekommen, die sich vielleicht erst später zeigen könnten.

Deshalb fragt das Tagesgespräch: Was macht das Daheimbleiben mit den kleinen Kindern und mit allen jüngeren Schulkindern? Was brauchen die Kleinen? Was passiert, wenn sie lange ohne soziale Kontakte bleiben und wie gehen sie mit der allgegenwärtigen Corona-Angst um?

Was ist Ihre Meinung?

Was halten Sie von diesen ersten Schritten zu einem hoffentlich bald wieder normalen Unterricht? Wie könnten die nächsten Schritte aussehen. Was wäre Ihnen für Ihre Kinder am liebsten?

Zu Gast bei Moderatorin Stefanie Heinzeller ist der Kinderarzt Prof. Dr. med. Christoph Klein, Direktor des Haunerschen Kinderspitals der Ludwig-Maximilians-Universität München.

