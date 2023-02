Tagesgespräch: Viele suchen Zuflucht: Stemmt das Ihre Gemeinde?

Wie gut klappt derzeit noch die Unterbringung und Betreuung von Menschen, die zu uns nach Bayern geflohen sind? Das ist die zentrale Frage im heutigen Tagesgespräch. Viele Landkreise und Kommunen schlagen Alarm, weil sie wenig Platz zur Verfügung haben. Vorübergehend werden Turnhallen, Bierzelte oder ein Hotelschiff genutzt. Aber wie soll das weitergehen? Welche Ideen und Konzepte gibt es bei Ihnen vor Ort? Wo liegen die Probleme, wo mögliche Lösungen?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen). Er ist Landrat von Miltenberg und warnt vor einem "Ende der Leistungsfähigkeit" bei der Aufnahme weiterer Geflüchteter aus Kriegsgebieten. In einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schreibt Scherf: "Wir haben die Ressourcen nicht mehr, weder Wohnraum für Unterbringung noch bei der Versorgung, Betreuung und Integration der Menschen."

Außerdem ist Gudrun Brendel-Fischer im Tagesgespräch zu Gast. Sie ist CSU-Landtagsabgeordnete und Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung.

