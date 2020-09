Tagesgespräch: Löst eine Anti-Stau-Gebühr die Verkehrsprobleme?

Städte und Gemeinden suchen schon lange nach Lösungen, um das Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Dennoch steigen viele Leute lieber ins eigene Auto, um in die Arbeit oder zum Einkaufen in die Innenstadt zu fahren.

Der Vorschlag des Ifo-Instituts würde das Autofahren in der Stadt deutlich teurer machen. Eine Berechnung geht davon aus, dass bei einer Tagesgebühr von sechs Euro der Verkehr innerhalb des Mittleren Rings in München um über 20 Prozent zurückgehen würde. Ist die Gebühr damit ein zielführender Ansatz?

Was meinen Sie?

Kann eine solche Gebühr der richtige Anreiz sein, das Auto stehenzulassen?

Wie würden Sie sich selbst entscheiden?

Oder schweben Ihnen noch ganz andere Maßnahmen vor, um den starken Verkehr in den Innenstädten zu reduzieren?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Oliver Falck vom ifo-Institut, Verfasser der Studie zur Anti-Stau-Gebühr für München

