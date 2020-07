BR24Live: Söder und die K-Frage im Tagesgespräch

Wie ist Ihre Meinung?

Was meinen Sie wird Markus Söder tun? Sich erst noch zieren und dann doch zulangen? Oder lieber doch sicherheitshalber in Bayern bleiben, nach dem Motto: Die Landespolitik ist jetzt "a gmahde Wiesn"? Kanzler oder Landesvater: Was würden Sie sich wünschen?

Rufen Sie an bei Moderatorin Stefanie Heinzeller im Tagesgespräch und erzählen Sie, was Sie Markus Söder raten würden und was Ihre Wünsche sind.

- Zu Gast in der Sendung ist der ehemalige CDU-Politiker Ruprecht Polenz.

