Tagesgespräch: Haben Sie im Gebirge schon Brenzliges erlebt?

Eiger, Hochwanner und immer wieder der Watzmann: Egal wo Bergsteiger in Not geraten und schlechtes Wetter herrscht, helfen die Bergretter mit vollem Einsatz und großem Aufwand. Möglich ist das durch das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Helfer. Seit hundert Jahren gibt es die Bergwacht schon und viele Menschen konnten durch teilweise spektakuläre Aktionen schon gerettet werden.

Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der bayerischen Bergwacht fragt das Tagesgespräch: Sind sie in den Bergen mal in Not geraten? Haben Sie die Bergwacht bereits im Einsatz erlebt? Worauf sollte man Ihrer Meinung nach achten, um Unfälle bestmöglich zu verhindern?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern.

