Tagesgespräch: Feiern, Rausch, Aggression - Was muss passieren?

In der Augsburger Innenstadt ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Nach Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei mussten Beamte das Zentrum räumen. Mindestens 15 Polizisten wurden dabei verletzt.

Fassungslosigkeit nach der Krawallnacht

Nach diesen massiven Ausschreitungen herrscht nun Fassungslosigkeit: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern zeigt sich über die Randale ebenso entsetzt wie der Rettungsdienst vor Ort.

Nicht nur in Augsburg, sondern auch in München gab es in der Nacht auf Sonntag einen Polizeieinsatz: Im Uni-Viertel waren rund 1.000 Personen unterwegs, die allzu ausgelassen gefeiert haben - sehr laut und mit viel Alkohol. Auch Pyrotechnik wurde gezündet. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Wie kommt es, dass das Feiern auf der Straße so eskalieren kann? Was muss jetzt passieren, damit das in dieser Form nicht mehr vorkommt?

Wurden in Corona-Zeiten Bedürfnisse ignoriert?

Wo liegen die Ursachen für die aggressiven Szenen? Passieren sie auch, weil die Bedürfnisse der Jungen in der Pandemie zu lange ignoriert wurden? Haben die Städte versagt, weil sie im Freien zu wenig Raum für die Jugendlichen zum Feiern geschaffen haben? Gibt es Modelle, wie das gehen könnte? Das sind heute die Fragen im Tagesgespräch, moderiert von Stephanie Heinzeller.

