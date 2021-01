Tagesausflüge: Entspannte Lage im Bayerischen Wald

Keine Staus, wenige Ausflügler: Im Bayerischen Wald war es am Wochenende recht ruhig. Das teilten verschiedene Polizeiinspektionen in Niederbayern mit. Hintergrund dürften die Allgemeinverfügungen der Bayerwald-Landkreise Freyung-Grafenau, Regen, Deggendorf und Cham sein, wonach aktuell keine Tagesausflügler von auswärts kommen dürfen. Dazu kommt, dass sich Einheimische aus Corona-Hotspots nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

Wenige Verstöße gegen Betretungsverbote

Die Polizeidienststellen in Bogen, Grafenau und Freyung stellten kaum Verstöße gegen die 15-Kilometer-Regelung oder das Betretungsverbot fest. Im Arbergebiet im Landkreis Regen hielten sich nach ersten Informationen der Polizeiinspektion Zwiesel am Wochenende insgesamt rund 30 Menschen nicht an das Betretungsverbot. Die Ausflügler kamen aus verschiedenen Regionen – darunter aus München sowie den Landkreisen Landshut, Neustadt a. d. Waldnaab, Regensburg und Schwandorf. Sie wollten am Arber spazieren gehen oder Wintersport ausüben. Die Betroffenen wurden zum Verlassen des Landkreises aufgefordert und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei hatten die Beamten am Wochenende im Bereich der gefragtesten Ausflugsziele verstärkt kontrolliert.

Keine Besuchermassen in Sankt Englmar

Der Wintersportort Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen hatte vor dem Wochenende mit einem Ansturm gerechnet, denn in diese Region dürfen Tagesausflügler von außerhalb hineinfahren. Doch die Parkplätze an beliebten Ausgangspunkten zum Langlaufen, Winterwandern oder Rodeln seien laut der Leiterin der örtlichen Tourist-Information, Astrid Piermeier, noch nicht einmal voll gewesen. Die Skipisten in Sankt Englmar sind derzeit wie überall coronabedingt geschlossen