Tage der seelischen Gesundheit im Oberallgäu

"Im Gleichgewicht?!" lautet heuer das Motto der Veranstaltungsreihe unter der Schirmherrschaft von Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert, Landrat Anton Klotz und dem Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Und darum geht es auch: das Gleichgewicht, oder oft auch Ungleichgewicht, in dem die menschliche Psyche sich in der heutigen Zeit befindet.

Depressionen und Schizophrenie

In Kempten, Sonthofen und Immenstadt setzen sich elf Tage lang verschiedene Veranstaltungen mit psychologischen Themen auseinander: Von Depressionen über Schizophrenie bis hin zu Suchtproblemen in Paarbeziehungen. Die Vorträge, Theateraufführungen und Filmvorführungen werden vom Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) Kempten-Oberallgäu in Kooperation mit zahlreichen Sozial- und Bildungseinrichtungen sowie Pfarreien aus der Region organisiert. Der 10. Oktober ist nicht nur in Bayern sondern international der Tag der Seelischen Gesundheit, bei dem es darum geht Berührungsängste abzubauen und Betroffene sowie deren Angehörige einzubinden.

Der Eröffnungsabend der Aktionstage in Kempten beschäftigt sich mit dem Thema: "Allen Erwartungen gerecht werden - und wo bleibe ich?"