Tag gegen Gewalt an Frauen: Zahlreiche Aktionen in Oberfranken

Auch in Oberfranken werden heute zahlreiche Gebäude orange illuminiert – als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Außerdem finden in der Region anlässlich des "Orange Day" zahlreiche Aktionen statt. Die Vereinten Nationen (UN) widmen den 25. November seit 1999 der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

"Wir stehen auf": Menschen aus Oberfranken gegen Gewalt

So zeigt beispielsweise das Bayreuther Frauenhaus ein Filmprojekt namens "Wir stehen auf". 44 Menschen aus der Region geben in diesem knapp 45-minütigen Film Statements ab. Darunter Politikerinnen und Politiker, Gastronomen, Ehrenamtliche, Betroffene und sogenannte Lösungsmittler von Polizei, Telefonseelsorge oder Interventionsstellen, erklärt die Leiterin des Bayreuther Frauenhauses, Christine Ponnath, im BR-Gespräch. Mit der Vielzahl der Stimmen wolle man die Bandbreite der Gesellschaft zeigen – denn Gewalt gegen Frauen gehe alle etwas an.

Andacht und Lichterkette in der Bayreuther Innenstadt

Der Film wird ab 10.00 Uhr auf einer Leinwand in der Bayreuther Innenstadt bis 20.00 Uhr in fortlaufender Wiederholung gezeigt. Vor Ort sein werden nicht nur Mitarbeiterinnen des Frauenhauses, sondern auch Lösungsmittler. Sie werden über ihre Erfahrungen und die Situation in Frauenhäusern während der Corona-Pandemie sprechen. Um 18.00 Uhr ist außerdem eine Kurzandacht vor der Schlosskirche geplant. Sie bildet den Auftakt zu einer Lichterkette in der Fußgängerzone – organisiert von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bayreuth, der Evangelischen Dekanatsfrauenbeauftragten, des Katholische Dekanats und der Verdi-Frauen.

Viele Gebäude werden orange beleuchtet - auch in Oberfranken

Ab Donnerstag wird außerdem das Iwalewahaus der Universität Bayreuth in der Innenstadt orange illuminiert. Die Uni Bayreuth beteiligt sich damit an der weltweiten Kampagne der "Orange Days". Und auch in Hof sind die "Orange Days" sichtbar. Bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, sollen unter anderem Gebäude und Wahrzeichen der Stadt orange beleuchtet werden, wobei die Farbe eine hellere Zukunft frei von Gewalt symbolisiere, so die Veranstalter. Organisiert werden Aktionen vom Frauennotruf Hochfranken unter der Trägerschaft der Diakonie Hochfranken und der Soroptimist Club Hof/Saale.

"Orange Day" geht zurück auf Ermordung dreier Schwestern

In Bamberg wird ab 11.00 Uhr die Figur der "Heiligen Kunigunde" auf der Unteren Brücke mit orangenen Stoff-Bahnen umwickelt. Bis zum 10. Dezember soll außerdem die Altenburg komplett orange in den Abendstunden leuchten. Der "Orange Day" erinnert an die Ermordung der Schwestern Mirabal aus der Dominikanischen Republik. Sie wurden 1960 vom Militär umgebracht.