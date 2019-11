Tag gegen Gewalt an Frauen: Aktionen in Nürnberg und der Region

Am Montag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Erstmals hat die Stadt Nürnberg am Wochenende Aktionswochen rund um diesen Tag gestartet. Daran beteiligen sich im November und Dezember laut Stadt verschiedene Frauenorganisationen, Vereine und Institutionen. Am Sonntag rief der Zonta Club Nürnberg vor dem Filmhaus in der Königstraße zu einem Flashmob auf. Die Teilnehmer spannten orangefarbene Regenschirme auf, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Kundgebung gegen Gewalt an Frauen

Das Programm der Nürnberger Aktionswochen enthält unter anderem Vorträge, Workshops und Fachtagungen. Am Montagabend lädt zum Beispiel das "8. März Bündnis" zur Kundgebung "Wir nehmen uns die Nacht zurück!" am Weißen Turm ein. Das Motto lautet: "Wir wollen den zunehmenden gewalttätigen Angriffen gegen Frauen in Nürnberg etwas entgegensetzen. Wir lassen uns nicht einschüchtern!".

Nürnberger Frauenhaus und Frauenbeauftragte haben Aktionswochen initiiert

Hinter den Aktionswochen stehen das Nürnberger Frauenhaus und die Nürnberger Frauenbeauftragte Hedwig Schouten. Laut Schouten sollen die Aktionswochen unter anderem auf Präventions- und Beratungsangebote der Stadt hinweisen. Außerdem wollen die Verantwortlichen der Forderung "Keine Gewalt gegen Frauen" Nachdruck verleihen, so Schouten. Das vollständige Programm der Aktionswochen befindet sich auf der Webseite der Stadt Nürnberg.

Bäckertüten-Aktion in der Region: "Nein zu Gewalt gegen Frauen!"

Und auch in der Region gibt es Aktionen: In vielen Bäckereien bekommen am Montag die Frühstückssemmeln eine ganz besondere Verpackung. Beispielsweise in den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Roth oder auch in Schwabach tragen weiße Bäckertüten den Aufdruck: "Nein zu Gewalt gegen Frauen! Gewalt kommt mir nicht in die Tüte!". Außerdem befinden sich auf den Tüten die Telefonnummern des bundesweiten Hilfetelefons und der Frauenhäuser der Region.

20 Jahre Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Die Nürnberger Aktionswochen setzen ihren Schlusspunkt am 28. Januar mit der Fachtagung "Kinder mittendrin – Häusliche Gewalt und Elternschaft" im Caritas-Pirckheimer-Haus für Mitarbeitende des Jugendamts, der Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Nürnberg . Den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben die Vereinten Nationen vor 20 Jahren ins Leben gerufen.