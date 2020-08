Tag gegen das Verschwindenlassen: Appell an Polizei

Rainer Huhle vom Nürnberger Menschenrechtszentrum hat sich acht Jahre lang im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen engagiert. Er hat Leitlinien mit erarbeitet, wie Staaten und Behörden die Suche nach Verschwundenen effektiver und schneller organisieren können.

Appell an Polizei

Huhle appelliert auch an die deutsche Polizei, bei einer Vermisstenanzeige schneller tätig zu werden. Wenn eine erwachsene Person als vermisst gemeldet wird, warte die Polizei oft mehrere Tage ab, kritisiert Huhle. Er erinnert an den Fall der Amberger Studentin Sophia Lösche, die vor zwei Jahren bei einer Tramperreise getötet und verschleppt worden war. Die Polizei habe zu lange gewartet, bis sie tätig wurde, so Huhle. Im Fall Lösche haben die Ermittler inzwischen selbst eingeräumt, Hinweise der Familie zu spät berücksichtigt zu haben.

Brennpunkte Lateinamerika und Naher Osten

In den meisten Fällen verschwinden Menschen im Auftrag von diktatorischen Regierungen oder kriminellen Organisationen. Brennpunkte sind nach Angaben des Nürnberger Menschenrechtszentrums Lateinamerika, Syrien, Ägypten oder auch Irak. Allein in Mexiko gelten 60.000 Menschen als vermisst.