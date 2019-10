Tag des weißen Stocks: Augsburger Blinden-Betrieb sucht Aufträge

Für viele Blinde und Sehbehinderte ist es oft schwierig, außerhalb von Behindertenwerkstätten einen Job zu finden. Aber es gibt Ausnahmen: "Blindusa" in Augsburg-Lechhausen ist eine davon. Dort können Blinde weitgehend selbstbestimmt arbeiten und werden nach Mindestlohn bezahlt.

Jobs für Blinde und Sehbehinderte

Menschen wie Patrick: Der 35-Jährige sieht nur noch auf einem Auge – und auch nur fünf Prozent. Er ist froh über seinen Job, denn: "Es ist schwierig, eine Stelle zu finden." Bei Blindusa arbeitet er in der Digitalisierung. Er scannt sensible Kundendaten. Das Unternehmen bietet außerdem Aktenvernichtung an, daneben gibt es eine Korb- und eine Besenmacherei.

Blindusa braucht Aufträge

Zum Kundenkreis der Blindusa gehören zum Beispiel die Stadt Augsburg und verschiedene weitere Betriebe der Region. Trotzdem hat der Betrieb zu wenig Aufträge, die Jobs sind in Gefahr. Laut Sprecher Guido Balfanz hofft das Unternehmen vor allem auf den Bereich Digitalisierung. Das sei der Markt der Zukunft. "Was wir brauchen: Unternehmen und Behörden, die die soziale Komponente der Blindusa berücksichtigen. Dass wir etwas länger Zeit brauchen, dafür aber korrekt arbeiten und zu einem angemessenen Preis."

Wunsch zum "Tag des weißen Stocks"

Zum "Tag des weißen Stocks", eines weltweiten Aktionstags, der auf die Bedürfnisse und Probleme von blinden und sehbehinderten Menschen aufmerksam machen soll, hat Blindusa-Mitarbeiter Patrick daher nur einen Wunsch: Aufträge. "Damit ich noch lange hier arbeiten und unabhängig leben kann – und nicht in irgendeine Maßnahme beim Arbeitsamt muss."