Tag des Wassers: Warum gerade Augsburgs Trinkwasser so gut ist

Mitten im Augsburger Stadtwald, hinter einem Zaun, liegt ein mit Gras bewachsener Erdhügel. An einer Seite ist eine Betonwand eingelassen, in der Mitte eine schwere Metalltür. Es sieht ein bisschen aus wie eine Bunkeranlage.

Doch hinter der Tür verbergen sich keine Schutzräume, sondern ein rund 17 Meter tiefer Brunnenschacht. "Dieser Schacht aus Beton ist komplett dicht, bis in etwa zwölf Meter Tiefe", erklärt Franz Otilinger, der bei den Stadtwerken Augsburg für die Wasserversorgung verantwortlich ist. "Erst in dieser Tiefe laufen dann in alle Richtungen horizontale Röhren durch den Boden."

Sand als natürlich Wasserfilter

Die baumstammdicken Quer-Röhren ziehen das Trinkwasser aus dem Boden. "Wir machen das erst in dieser Tiefe, weil dort eine meterdicke Sandschicht das Wasser filtert. Und Sand ist ein extrem guter Filter, der chemische Bestandteile, aber auch Bakterien aus dem Wasser herausholt", erklärt Franz Otilinger.

Es ist eine Konstruktion, die auch den Folgen der Klimakrise gewachsen ist. Sollte Starkregen weiter so zunehmen wie in den letzten Jahren, wären Böden aus Humus und Kieseln mit den Wassermengen überfordert. "Das Wasser würde einfach durch diese Schichten durchdrücken", erklärt Otilinger. Und damit auch Schadstoffe oder Keime. Der Sand kommt jedoch auch mit den Wassermengen eines Starkregens zurecht.

Industrie und Siedlungen wurden zurück gebaut

Doch auch der Sand-Filter hat seine Grenzen. Nämlich dann, wenn der Faktor Mensch hinzukommt. Würden im Einzugsgebiet des Brunnens Siedlungen und Industrieanlagen stehen, wäre der Sand auf die Dauer mit den eingeschwemmten Schadstoffen überfordert.

Deshalb bemühen sich die Stadtwerke seit nunmehr 30 Jahren, diese Einflüsse fernzuhalten. Eva Sailer leitet diese Bemühungen. Sie führt zu einer umzäunten Wiese, mehrere Fußballfelder groß. "Hinter dem Zaun war früher einmal ein großer Industriebetrieb. Und jetzt sehen sie nichts mehr. Die ganzen Gebäude wurden zurückgebaut, das Gebiet dient jetzt dem Trinkwasserschutz", sagt Sailer.

Landwirte erhalten Ausgleichszahlungen

Viele Flächen haben Eva Sailer und ihr Team im Lauf der Jahre renaturiert und dabei auch viele Landwirte vom Wasserschutz überzeugt. Ein Beispiel aus dem Stadtteil Haunstetten: "Der Landwirt hat sich jetzt dazu entschieden, dass er hier mehrere Jahre hintereinander nichts anbaut, sondern eine Blühmischung aussäht", sagt Sailer. In dieser Zeit werde die Fläche nicht gedüngt, nicht gespritzt und der Boden nicht umgeackert. "So wird kein Nitrat in den Boden eingebracht."

Das ist gut fürs Trinkwasser, das unter dem Feld Richtung Brunnen fließt. Im Gegenzug erhält der Landwirt Geld für seinen Verzicht. Der Nebeneffekt: Auf dem Feld entsteht ein Biotop für Insekten, das zugleich als erster Wasserfilter fungiert. "Je dichter das Feld bewachsen ist, umso mehr Pflanzen Wasser brauchen und Nährstoffe aufnehmen, umso besser ist es für die Reinigungswirkung des Bodens", erklärt Eva Sailer.

Stadtwerke: Wasser "frei von Schadstoffen und Hormonen"

So kann das Trinkwasser ungefiltert, ohne Aufbereitung, gespeichert werden. Laut den Augsburger Stadtwerken ist es frei von Schadstoffen wie Schwermetallen oder Hormonen. Augsburger Modell nennt sich das Konzept aus modernen Brunnen und renaturierten Wiesen, das vor rund 30 Jahren revolutionär war. Damals haben die Landwirte noch geschimpft. Heute ist das Augsburger Modell ein europaweites Vorbild.