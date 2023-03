Tag des Wassers: Niedrige Grundwasserpegel auch im Osten Bayerns

Aus Anlass des Weltwassertags hat das Wasserwirtschaftsamt Regensburg darauf hingewiesen, dass auch in der Oberpfalz die Grundwasserpegel stetig sinken. Seit dem Jahr 2003 - und damit seit 20 Jahren - habe es in Bayern keinen Überschuss mehr an Grundwasser gegeben, heißt es in einer Mitteilung.

Pegel in der Oberpfalz stellenweise um zehn Meter gesunken

In der Oberpfalz sind die Pegel derzeit vor allem im Südwesten niedrig, wo Karstgestein im Untergrund vorherrscht, also in Teilen des Landkreises Regensburg, im Raum Neumarkt oder auch im Landkreis Amberg-Sulzbach. An einer Messstelle in Wolfsegg im Landkreis Regensburg sei der Pegel in den vergangenen zwölf Jahren um zehn Meter gesunken, so eine Sprecherin des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg. Auch entlang der Donau sei der Grundwasserpegel niedrig.

Allerdings: Im Norden der Oberpfalz sieht es derzeit besser aus. Hier gibt es mehrere Quellen, der Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern meldet in diesem Bereich kaum Niedrigwasser im Untergrund.

Raum Landshut: Grundwasserpegel "sehr niedrig"

In Niederbayern ist der Grundwasserpegel derzeit vor allem südlich der Donau niedrig, im Raum Landshut sogar sehr niedrig. Die aktuellen Daten sind jeweils auf der Internetseite des Niedrigwasser-Informationsdienstes Bayern einsehbar, der zum Landesamt für Umwelt gehört.

Winter zu trocken, zu warm und zu schneearm

Grund für die sinkenden Grundwasserpegel seien die Auswirkungen des Klimawandels, heißt es. Vor allem, dass die Winter in den vergangenen Jahren zu trocken, zu warm und zu schneearm gewesen seien, spiele eine Rolle. Aktuell weisen 61 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen in Bayern einen niedrigen und sehr niedrigen Wasserstand auf. In tieferen Gesteinsstockwerken herrsche sogar in 71 Prozent Niedrigwasser, so das Landesamt für Umwelt.

Teilweise noch durchschnittliche Grundwasserstände

Teile Oberfrankens, der Oberpfalz und auch Niederbayerns hätten allerdings durchschnittliche Grundwasserstände. Besonders gesunken sind die Pegel im fränkischen Jura, fränkischen Sandsteinkeuper und zum Teil entlang der Flüsse, im Tertiär und der sogenannten Oberen Süßwassermolasse, also in erster Linie in Unterfranken und dem Alpenvorland sowie dem Großraum München.

Im Frühjahr sinken die Grundwasserstände natürlicherweise, so eine Sprecherin des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg. Deshalb habe das Landesamt für Umwelt die Ausgangsposition für das Jahr 2023 als "ungünstig" eingestuft.

Einweihung eines neuen Tiefbrunnens zum Weltwassertag

In Amberg weihen die Stadtwerke am Mittwoch zum Weltwassertag einen neuen Tiefbrunnen ein, der die Nachbargemeinde Freudenberg mit Trinkwasser versorgen soll. Beim Bau und Betrieb des Brunnens beteiligt sich die Gemeinde Freudenberg. Sie wird künftig komplett mit Trinkwasser der Stadtwerke Versorgungs GmbH aus Amberg versorgt. Bisher waren es 50 Prozent. Dafür hat die Gemeinde Freudenberg Brunnen auf ihrem Gebiet aufgegeben, die sanierungsbedürftig waren.